Ormana sıçrayan yangına, uçakla müdahale

Karadan ekiplerin müdahale ettiği yangına, yangın söndürme uçağı da havadan su boşaltarak destek oluyor.

Alınan bilgiye göre, Pertek ilçesine bağlı Çataksu ve Yakabaşı köyleri arasında Perşembe günü akşam saatlerinde otluk alanda henüz tespit edilemeyen sebeple yangın çıktı. Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine köylüler durumu yetkililere haber verdi. Kısa sürede iş makineleriyle olay yerine giden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalıştı. İki gün süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınamayınca durum Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan yangın harekat merkezine bildirildi. Hareket merkezi de Adana’da bulunan bir yangın söndürme uçağını bölgeye sevk etti. Keban Baraj Gölü’nden aldığı suyla yangına müdahale eden söndürme uçağı aralıksız olarak devam eden çalışmalara destek veriyor.

Perşembe gününden itibaren yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Orman İşletme Müdürü Özcan Yüksel, “Ancak bu çalışmalarda gördük ki arazinin dağlık ve dik olması, havaların çok sıcak olması ve bölgedeki ormanlarda ardıç ağaçlarının fazlalığı ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Konuyla ilgili Orman Genel Müdürlüğündeki yangın harekat merkeziyle görüştük. Bu görüşmeler sonucunda bize bir yangın söndürme uçağı tahsis edildi. O uçak bugün saat ondan itibaren çalışmaya başladı, devam ediyor. Yangınla mücadelemiz de personelimizle birlikte devam etmekte” dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili ellerinde net bir bilgi olmadığını ifade eden Özcan, “Araştırmalarımız devam ediyor. Temel amacımız yangını söndürmek. Sonrasında bir çalışma yapacağız. İdari ve adli işlemler başlamış olacak. Aynı şekilde yangından etkilenen alan da bu çalışmanın sonucunda tespit edilecek” diye bilgi verdi.