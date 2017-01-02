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02 Ocak 2017 10:22

Ovacık’ta kayak keyfi

Ovacık’ta kayak keyfi

02 Ocak 2017 10:22

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde hafta sonu tatili dolayısıyla vatandaşlar kayakla kaymanın keyfini yaşadı.
Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 4 milyon 500 bin liraya yaptırılan ve Doğu Anadolu Bölgesinin önemli kış turizm merkezlerinden biri haline gelmeye başlayan Ovacık Kayak Merkezi, hafta sonu tatilini fırsata çevirmek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Ovacık ilçesine 3 kilometre uzaklıkta kurulu olan kayak merkezine, yeni yıl tatilini geçirmek için gelen vatandaşlar, kiraladıkları kayak ve kızaklarla bin 200 metrelik pist üzerinde kayarak, karın tadını çıkardı.
Yeni yıl nedeniyle Ovacık’ta bulunan kayak tesisine geldiğini ifade eden Deniz Yılmaz, tesisteki her şeyin çok güzel olduğunu söyledi. Ovacık Kayak Merkezi’nde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Yılmaz, "İlçemizde böyle bir tesisin olmazı bizim için büyük bir şans. İlçe içinde ekonomik anlamda ciddi katkıları olan gayet güzel bir pist. Kayak kaymayı öğrenmek için ideal bir pist. Buraya kayak kaymayı öğrenmek için çocuklarımızla birlikte geldik. Onlarda kayak dersi alıyorlar. İleri süreçte de daha zor pisler buralara bekliyoruz" dedi.
Üniversite sınavına hazırlanmaktan dolayı oluşan stresi yok etmek için Ovacık Kayak Merkezi’ni tercih ettiğini dile getiren Şiyar Baklacı, "Hafta içleri ders çalışırken yoğun bir stres oluyor. Hem bu stresi atlatmak için hem de spor yapmak için kayak tesisimize geliyorum. Çok güzel oluyor. Eğleniyoruz ve yeni insanlarla tanışıyoruz" diye konuştu.



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