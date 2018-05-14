Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 11:25

Özel öğrencilerden "El Emeği Göz Nuru" sergisi

Tunceli’de özel eğitim alan öğrencilerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Özel öğrencilerden

14 Mayıs 2018 11:25


Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde eğitim gören engellilerin atölyede hazırladıkları ürünlerle "El Emeği Göz Nuru" sergisi açıldı. Seyit Rıza Meydanında açılan sergide özel eğitim alan öğrencilerin yaptığı ayna kaplamadan, ahşap boyamaya kadar bir birinden farklı çok sayıda ürün yer aldı. Sergiyi çok sayıda vatandaş gezdi.


10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bünyelerinde eğitim gören özel bireylerin kendi elleriyle hazırladığı ürünleri sergilediklerini belirten Merkezin Müdürü Serhat Yıldız, “Amacımız 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak. Merkezimizde eğitim gören öğrencilerimiz, öğretmenlerinin de yardımıyla çok güzel ürünler ortaya çıkardı. Hayal güçlerine hiçbir şeyin engel olamayacağını gösterdiler. Bizler de öğrencilerimizin en emeği göz nuru ürünlerini sergilemekten büyük mutluluk duyduk"dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
23
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç