Özel öğrencilerden "El Emeği Göz Nuru" sergisi

Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde eğitim gören engellilerin atölyede hazırladıkları ürünlerle "El Emeği Göz Nuru" sergisi açıldı. Seyit Rıza Meydanında açılan sergide özel eğitim alan öğrencilerin yaptığı ayna kaplamadan, ahşap boyamaya kadar bir birinden farklı çok sayıda ürün yer aldı. Sergiyi çok sayıda vatandaş gezdi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bünyelerinde eğitim gören özel bireylerin kendi elleriyle hazırladığı ürünleri sergilediklerini belirten Merkezin Müdürü Serhat Yıldız, “Amacımız 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak. Merkezimizde eğitim gören öğrencilerimiz, öğretmenlerinin de yardımıyla çok güzel ürünler ortaya çıkardı. Hayal güçlerine hiçbir şeyin engel olamayacağını gösterdiler. Bizler de öğrencilerimizin en emeği göz nuru ürünlerini sergilemekten büyük mutluluk duyduk"dedi.