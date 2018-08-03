Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 16:46

Şehit Astsubay Yılmaz’ın kanı yerde kalmadı

Tunceli kırsalında geçtiğimiz yıl şehit düşen Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz’ın katili teröristlerin bu yıl 27 Mart’ta etkisiz hale getirilen 7 terörist olduğu ele geçirilen silahlarda yapılan balistik inceleme ile belirlendi.

Şehit Astsubay Yılmaz’ın kanı yerde kalmadı

03 Ağustos 2018 16:46


Tunceli Valiliği, 27 Mart 2018 tarihinde merkez kırsalında yapılan operasyon sonucu 7 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini anımsatarak yaptığı açıklamada, ”7 BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve malzemeler ele geçirilmişti. Ele geçirilen silahlar üzerinde yapılan balistik incelemede, 11 Ağustos 2017 tarihinde merkez kırsalında Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz’ın şehit edilmesi olayında kullanıldığı tespit edilmiştir” denildi.


Şehit Yılmaz’ın kanının yerde kalmadığı aktarılan açıklamanın devamında, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.



7 terörist sığınak da etkisiz hale getirilmişti


27 Mart 2018 tarihinde Tunceli’nin Pülümür kırsalında bir sığınakta İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından 7 terörist etkisiz hale getirilmişti, bunlardan birinin boynunda ve elinde haç işareti bulunan sözde Nazımiye Gücü Sorumlusu Mahir kod adlı Cihan Kıt’ın turuncu listede, Baran kod adlı Haydar Gül’ün ise gri listede arandığı belirlenmişti.


Kandil’den aldıkları eylem talimatı nedeniyle sığınaktan çıktığı belirlenen ve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden 1 adet roket atar, 2 adet M-16, 5 adet kalaşnikof, 1 adet sırt telsizi,4 adet el telsizi, 12 adet şarjör, çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç