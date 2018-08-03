Şehit Astsubay Yılmaz’ın kanı yerde kalmadı

Tunceli Valiliği, 27 Mart 2018 tarihinde merkez kırsalında yapılan operasyon sonucu 7 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini anımsatarak yaptığı açıklamada, ”7 BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve malzemeler ele geçirilmişti. Ele geçirilen silahlar üzerinde yapılan balistik incelemede, 11 Ağustos 2017 tarihinde merkez kırsalında Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz’ın şehit edilmesi olayında kullanıldığı tespit edilmiştir” denildi.

Şehit Yılmaz’ın kanının yerde kalmadığı aktarılan açıklamanın devamında, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

7 terörist sığınak da etkisiz hale getirilmişti

27 Mart 2018 tarihinde Tunceli’nin Pülümür kırsalında bir sığınakta İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından 7 terörist etkisiz hale getirilmişti, bunlardan birinin boynunda ve elinde haç işareti bulunan sözde Nazımiye Gücü Sorumlusu Mahir kod adlı Cihan Kıt’ın turuncu listede, Baran kod adlı Haydar Gül’ün ise gri listede arandığı belirlenmişti.

Kandil’den aldıkları eylem talimatı nedeniyle sığınaktan çıktığı belirlenen ve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden 1 adet roket atar, 2 adet M-16, 5 adet kalaşnikof, 1 adet sırt telsizi,4 adet el telsizi, 12 adet şarjör, çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti.