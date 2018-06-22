Şehit öğretmenin adı verilen gezici okul öğrencilerle buluştu

Terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenin adı, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması amacıyla Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in talimatıyla yaptırılan iki Gezici Anaokuluna verildi. Anasınıfı şeklinde dizayn edilen gezici okullar 7 gün boyunca mahalleri gezerek, çocuklara eğitim verdi. Öğretmenler eşliğinde yapılan eğitimlerde çocuklar hem bir şeyler öğrenirken, hemde oyuncaklarla oynayarak güzel vakit geçirdi.

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Anaokulunun çocuklar için özel dizayn edildiğini ifade eden Vali Tuncay Sonel, “Gezici Anaokulumuzun içi, bir anaokulunda olması gereken tüm araç ve gereçlerle donatıldı. Ardından çocuklarımızla tanıştırdık. Özellikle birtakım zorluklar nedeniyle anaokuluna gidemeyen, okul öncesi eğitim alamayan çocuklarımızın bulunduğu kenar mahallelerimizdeki çocuklarımız faydalandı” dedi.