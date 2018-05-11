Sinan Yağmur, yeni kitabının galasını Tunceli’de yaptı

Tunceli Belediyesi tarafından ’Her Ay Bir Yazar Etkinliği’ kapsamında Ünlü Yazar Sinan Yağmur, kente geldi. Yağmur, " Aşk’a Yolculuk Sümeyye ve Yasir "adlı yeni kitabının gala imzasını da Tunceli’de gerçekleştirdi. Yeni kitabı ile ilgili bilgiler veren Yağmur’u çok sayıda hayranı dinledi.

Gala imzası ve söyleşi etkinliğine Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Vali Yardımcıları Akın Zor ve Selçuk Yosunkaya, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ovacık Kaymakamı Selim Çomaklı, kurum müdürleri,öğrenciler ile çok sayıda takipçisi katıldı.

Söyleşinin ardından Yağmur, yeni kitabını imzalayıp katılımcılarla tek tek fotoğraf çektirdi. Vali Sonel’inde, Sinan Yağmur’a hediye ve çiçek vermesinin ardından program sona erdi.