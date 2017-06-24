Tunceli Belediyesi’nden uzay çadırı

Kurulan uzay çadırıyla çocuklar, uzayı ve gökyüzünü keşfetmenin heyecanını yaşarken aileler de çadıra yoğun ilgi gösterdi. Amaçlarının çocuklara gökyüzünü ve uzayı tanıtmak ve onları araştırmaya teşvik etmek olduğunu söyleyen Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Hasan Çiçek, “Her yaş grubundan çocuklar çoklu senaryolara sahip, görsellik kazandırılmış planetaryumda eğlenerek öğrenme imkanı buluyor. Gece gökyüzünde yıldızların ve gezegenlerin orijinal görüntüsü özel bir cihaz yardımıyla kubbe şeklinde çadıra yansıtılıyor. Astronominin bilimsel temellere dayalı olarak popülarize edilmesinde en etkili yol planetaryum. Bu sayede çocuklar astronomi ve uzay bilgilerini somutlaştırıyor” dedi.

İlk defa uzay çadırını gezen çocuklar eğlenceli vakit geçirip, uzay çadırını gezmenin keyfini doyasıya yaşadı.