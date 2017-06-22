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22 Haziran 2017 17:56

Tunceli Valiliği: "Öğretmenimizin şehit edildiğine dair bulgu yok"

Tunceli Valiliği, PKK’lı teröristler tarafından Tunceli-Pülümür karayolunda aracı yakıldıktan sonra kaçırılan 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz’ın, şehit edildiğine dair bulgu ve emare bulunmadığını bildirdi.

Tunceli Valiliği:

22 Haziran 2017 17:56

Öğretmenin yakılan ve kurşunlanan aracının fotoğrafı da ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Çİftçibaşı Köyü’nde öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Haziran günü tatil için özel aracıyla memleketi Gümüşhane’ye giderken yolu Tunceli-Pülümür karayolunun 46. kilometresinde PKK’lı teröristlerce kesildi. PKK’lı teröristler, aracı kurşunlayıp ateşe verdikten sonra öğretmen Necmettin Yılmaz’ı da kaçırdı.



“Öğretmenimizin şehit edildiğine dair bulgu yok"


Tunceli Valiliği yaptığı açıklamada, “16 Haziran 2017 günü Tunceli-Pülümür karayolu 46 kilometresinde 1 aracın yandığı bilgisi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve güvenlik güçlerimiz intikal etmiş, yapılan ön incelemede araç içerisinde herhangi bir kişinin olmadığı, aracın tamamen yandığı ve araç sürücüsün kayıp olduğu, sonrasında yapılan araştırmalarda aracın Şanlıurfa-Siverek ilçesinde öğretmenlik yapan bir kişiye ait olduğu tespit edilmişti. Devam eden çalışmalarda şu ana kadar öğretmenimizin şehit edildiğine dair herhangi bir bulgu ve emareye rastlanılmamıştır. Kayıp olan öğretmenimizin bulunması için bölgede güvenlik güçlerimizce çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.




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