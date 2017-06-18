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18 Haziran 2017 21:27

Tunceli Valiliği: “Terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu"

Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesi sınırlarında çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirdi.

Tunceli Valiliği: “Terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

18 Haziran 2017 21:27


Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca ilimiz Nazımiye ilçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen ’Şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş Hasan Özüberk-92’ operasyonu kapsamında terör örgütü mensubu bir grup ile sıcak temas sağlanmış olup çıkan çatışmada 1 kahraman askerimiz şehit olmuş 2 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı askerlerimiz gerekli tedavinin yapılması için Tunceli Devlet Hastanesine getirilmiştir" denildi.


Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam ettiği vurgulandı.


Öte yandan teröristlerin bulunduğu bölgeye helikopterlerle özel timler sevk edildiği öğrenildi.




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