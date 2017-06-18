Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca ilimiz Nazımiye ilçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen ’Şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş Hasan Özüberk-92’ operasyonu kapsamında terör örgütü mensubu bir grup ile sıcak temas sağlanmış olup çıkan çatışmada 1 kahraman askerimiz şehit olmuş 2 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı askerlerimiz gerekli tedavinin yapılması için Tunceli Devlet Hastanesine getirilmiştir" denildi.

Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan teröristlerin bulunduğu bölgeye helikopterlerle özel timler sevk edildiği öğrenildi.