Tunceli’de 60 yıllık ulaşım sorunu, 71 metrelik köprü ile çözülüyor

Köylerine gitmek için kullandıkları asma köprü yıkılınca evlerine ulaşım sıkıntısı yaşayan Babaocağı köyü sakinleri, yaklaşık 60 yıldır 3 kilometre yerine 35 kilometre yola gitmek zorunda kalması nedeniyle Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’le görüştü.Vali Sonel’in sorunun çözülmesi için yaptırdığı çalışmanın ardından 71 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde çift şeritli köprü projesi hazırlanarak temeli düzenlenen törenle atıldı.Temel atma törenine Vali Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ferudun Bircan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum müdürleri ve köy sakinleri katıldı.

Vali Sonel;" 35 kilometrelik yol 3 kilometreye inecek"

Köyde yaşayan vatandaşların bir sıkıntısını daha çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Vali Sonel;"Babaocağı köylülerimizin yıllardır yaşadığı ulaşım sorunu köprü yapılmasıyla son bulacak inşallah.Köprünün tamamlanmasıyla 35 kilometrelik yol 3 kilometreye inecek ve köyde yaşayan vatandaşlarımız şehre daha kolay ulaşacak. 71 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde yapılacak köprünün maliyeti 1,5 milyon TL olup bu konuda bize destek veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"dedi.

"10 köy daha köprü ile rahata kavuşacak"

Yıllardır çözülemeyen ulaşım sorununun çözüme kavuşacağı için duyduğu mutluluğu dile getiren Babaocağı Köyü Muhtarı Veli Yoslun ise,"Özellikle cenazemiz ve hastamız olduğunda büyük sıkıntı yaşıyorduk. Uzun yıllardır bu sorun var. Ulaşım anlamında ciddi problem yaşıyorduk. Köprünün yapılmasıyla sadece Babaocağı Köyü değil aynı güzergahta olan 10 köy daha rahata kavuşacak. Köprümüzün yapımına başlanmasında sağladığı destekler için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Valimiz Tuncay Sonel’e tüm köylülerimiz adına teşekkür ederim”ifadelerini kullandı.

60 yıl sonra köprüye kavuşarak isteklerinin yerine getirilmiş olacağının dile getiren köyün eski muhtarı Kamer Dündar’da,"60 yıldır bu çileyi çekiyoruz. Bugüne kadar gelen bir sorun. Valimiz yaptırıyor. Büyük bir hizmet. O köprüden her geçtiğimizde Vali beye teşekkür edeceğiz.Allah razı olsun.Düzgün Baba yardımcısı olsun.Tunceli ile ilgilendi. Tunceli düzene girdi. Herkes kendisinden memnun” diye konuştu.