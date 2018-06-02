Tunceli’de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Uzuntarla köyü kırsalında bir grup teröristin Tunceli-Pülümür-Erzincan yoluna doğru hareketlendiği İnsan Hava Aracı ile tespit edildi. Bunun üzerine operasyon için Jandarma ve Polis Özel Harekat Timleri hazırlanırken, terörist grubun etkisiz hale getirilmesi için Malatya’dan 2 adet F-16 savaş uçağı havalandı. Koordinatları tespit edilen 7 terörist, savaş uçaklarının bombalaması ile etkisiz hale getirildi. Hava harekatı sonrası bölgeye helikopterlerle timler sevk edildi. Bölgede operasyonun sürdüğü öğrenildi.

Tunceli Valiliğinin açıklamasında, "Hava destekli operasyonda tespit edilen 7 terör örgütü mensubu terörist, 2 F-16 savaş uçağımızla etkisiz hale getirilmiştir" denildi.