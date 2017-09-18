Tunceli’de 8 bin 869 öğrenci ders başı yaptı

Türkiye genelinde olduğu gibi 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı Tunceli’de de başladı. Sabah erken saatte öğrenciler okul bahçelerindeki yerlerini alırken, velilerde onlarla birlikte okul mesaisine başladı. Uzun bir tatilin ardından hem okullarına hem de arkadaşlarına kavuşan öğrenciler ders başı yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Tatilde fırsat buldukça kitap okuduklarını ve eğlendiklerini belirten öğrenciler, tatilin bitmesiyle arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’de, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Vali Sonel, okulun başarısı nedeniyle, öğretmen, öğrenciler ve velileri tebrik etti.