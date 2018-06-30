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30 Haziran 2018 17:05

Tunceli’de “Doğa Sporları Altyapısının Güçlendirilmesi” projesi

Tunceli’de “Doğa Sporları Altyapısının Güçlendirilmesi” projesinin hayata geçirileceği bildirildi.

Tunceli’de “Doğa Sporları Altyapısının Güçlendirilmesi” projesi

30 Haziran 2018 17:05


Türkiye’de önemli turizm potansiyeline sahip iller arasında yer alan Tunceli’de, Fırat Kalkınma Ajansının desteğiyle “Doğa Sporları Altyapısının Güçlendirilmesi” projesi hayata geçirilecek. Proje ile Munzur Çayı üzerinde 2 akıllı bisiklet istasyonu, 2 yüzer iskeleli kano istasyonu, 6 trekking rotası ile 20 kilometrelik alan içerisinde 4 rafting istasyonu kurulacak.


2 milyon 320 bin TL’ye mal olacak proje kapsamında ayrıca, 1 acil durum müdahale istasyonu, doğa sporları danışma merkezi ve rafting, kano, jet ski, hız teknesi, su sporu ekipmanları, parasailing alınıp, 40 yatak kapasiteli kamp merkezi oluşturulacağı öğrenildi.


Projeyle Tunceli’nin turizm potansiyelinin arttırılacağına dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, “Tunceli, bozulmamış doğası, tarihi, sosyal ve kültürel zenginlikleri ile önemli turizm kaynaklarına sahiptir. Türkiye’nin en zengin turizm kaynaklarına sahip olan ilimizin, sahip olduğu doğa turizmi potansiyelini değerlendirmek için sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde doğa ve kültür mirasımızı da koruyarak, bölgemizde alternatif turizm türlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Doğa Sporları Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi hayata geçirilecektir. Tunceli’mize hayırlı olsun” dedi.




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