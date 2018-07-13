Tunceli’de “Doğa Sporları Altyapısının Güçlendirilmesi” projesi

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ile Valilik arasında ’Doğa Sporları Altyapısının Güçlendirilmesi” projesinin sözleşmesi imzalandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine, FKA Genel Sekreter Vekili Abdulvahap Yoğunlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şefik Kara, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Özgür Demirezer ve Tunceli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Ortak katıldı.

Projeyle Tunceli’nin doğa sporlarında daha fazla söz sahibi olacağını belirten Vali Sonel, “Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Tunceli’de ilk kez Türkiye Rafting Şampiyonası yapılmıştı. Bu organizasyon kapsamında 500 civarında sporcu ve teknik heyeti, 5 gün boyunca Tunceli’mizde ağırlamıştık. Çok da başarılı bir organizasyon olmuştu. Yine 5-6 Ekim tarihlerinde Tunceli’de ilk kez Türkiye Yamaç Paraşütü ve Akrobasi Şampiyonası düzenlenecek” dedi.

Tunceli’nin artık huzur şehri olduğunu vurgulayan Vali Sonel, “Tunceli, doğa sporlarıyla, turizmiyle, Munzur Nehri’nin güzellikleriyle bir araya gelsin, canlansın, anılsın istiyoruz. Bunun için zaten gondollarımızı, gezi teknelerimizi almıştık. Bu gün de içerisinde nişan, düğün merasimlerinin yapılacağı büyük teknelerimiz geliyor. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirebileceği 200 metrekare peyzaj alanı, yürüyüş ve bisiklet yolları, kır bahçeleri, lunaparklar, iskeleler ve Tunceli’ye yakışan beachler meydana getirdik. Biz bu projeyle bunların daha da pekişeceğini ve artacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.