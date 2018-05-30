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30 Mayıs 2018 18:14

Tunceli’de dolu etkili oldu

Tunceli’de meteorolojinin önceden uyardığı sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Tunceli’de dolu etkili oldu

30 Mayıs 2018 18:14

Dolu nedeniyle meyve ağaçları ve ekili alanlar zarar gördü.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bugün Tunceli’de sağanak ve dolu yağışının beklendiğini bildirerek uyardı. Akşam üzeri başlayan sağanak belirli yerlerde yerini doluya bıraktı. Dolu yağışı nedeniyle kent merkezi ile ilçelere bağlı köylerde ekili alanlar zarar gördü.


Özellikle meyve ağaçları ile sebze bahçelerinin etkilendiği dolu nedeniyle meydana gelen maddi hasarın tespiti amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde ekip oluşturulduğu bildirildi.


Oluşturulan komisyonunun yarın il genelinde hasar tespit çalışması yapacağı öğrenildi.




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