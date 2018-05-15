Tunceli’de Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışı yapıldı

Özel Umudumuz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin yeni hizmet binasının açılış töreni yapıldı. Açılışa Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Vali Sonel, açılışta engelli bireylerle tek tek ilgilendi.

Rehabilitasyon merkezinde çok güzel hizmetler verildiğini belirten Vali Sonel, yeni hizmet binasının güzel olduğunu aktardı.

Protokol üyeleri ile birlikte engelli bireyler tarafından kurdele kesimi ile yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.