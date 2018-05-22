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22 Mayıs 2018 14:16

Tunceli’de "Her Ay Bir Tiyatro" etkinliği

Tunceli’de "Her Ay Bir Tiyatro" etkinliği kapsamında ’Beyaz’ isimli oyun seyirci ile buluştu.

Tunceli’de

22 Mayıs 2018 14:16


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının ‘Beyaz’ oyunu Tunceli Belediyesi tarafından “Her Ay Bir Tiyatro” etkinliği kapsamında seyirci ile buluştu. İl Kültür Merkezinde sergilenen oyun izleyicilerden yoğun ilgi gördü.


Ölümün eşiğinde birbirleri, geçmişleri ve tercihleriyle yüzleşen abla ve kardeş, rüyalar, anılar, sayıklamaya varan monologlarla kişiliklerinden soyunmalarını konu edinen oyundu abla rolüyle Handan Ekici ve kardeş rolüyle Berfin Çalıştıran rol aldı.


Tunceli’de bu oyunu sahnelemekten duydukları memnuniyeti dile getiren Handan Ekici," Bu oyunu özellikle kadınlar için yaptık. Kadın ve çocuklar benim özel çalışmalarım arasında yer alıyor. Buraya gelmek benim için çok önemliydi. Okur yazarlık oranının yüksek olduğu bu kentte sanata ve sanatçıya değer verildiğinin farkındayım. Bundan sonra sürekli oyunlarımızı sizlerle buluşturacağız"dedi.


Tiyatro etkinliği, Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Elaldı’nın oyunculara hediye ve çiçek vermesi ile sona erdi.




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