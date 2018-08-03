Tunceli’de ilk kez kapalı myom alma ameliyatı gerçekleştirildi

Tunceli Devlet Hastanesi’ne 31 yaşındaki Y.U., sıkça rastlanan myom ve anormal rahim kanaması şikayetiyle başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından ilk defa Kapalı Myom Alma ameliyatı yapılma kararı alındı. Op. Dr. Erkan Şimşek ve Op. Dr. Çağdaş Özdemir operasyonu başarı ile gerçekleştirdi. Ameliyat sonrası, Y.U. sağlığına kavuştu.

Kentte ilk kez gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın, “Hastanemizde Y.U. isimli kadın hastamıza, maalesef günümüzde 25-45 yaş aralığında kadınlarda sıkça rastladığımız myom ve anormal rahim kanaması nedeniyle Op. Dr. Erkan Şimşek ve Op. Dr. Çağdaş Özdemir tarafından Kapalı Myom Alma Ameliyatı operasyonu başarı ile uygulandı. Hastamız sağlığına kavuşturulmuştur” dedi.

Operasyonda kullanılan son teknoloji cihazları ve nitelikli doktorlar ile geniş ameliyat kesileri, kanama kontrolü, uzun iyileşme süreçleri ve yaşam kalitesinin kaybı gibi handikapların artık tarihe karıştığını dile getiren Dr. Özaydın, “Operasyondan sonra tedbir amaçlı en fazla bir gün yatırdığımız hastamız, ertesi gün taburcu edilerek günlük yaşantısına geri dönüyor” diye konuştu.

Ameliyata katılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve aynı zamanda Hastane Başhekimi olan Op. Dr. Çağdaş Özdemir de, "Laparoskopi, halk arasında kapalı ameliyat ya da kansız ameliyat olarak anılan, karına büyük bir kesi yapılmadan operasyon yapılmasının bir yoludur. İnce, ışıklı laparoskopi (kamera) denen bir alet karnınızın içine 10 milimetrelik kesi yapılarak yerleştirilir. Laparoskopi, ameliyatınızı yapan doktorunuza, pelvik organları görmek fırsatını verir. Eğer tedavi edilmesi gereken bir sorun saptanırsa ek aletler, 5 mm’lik kesiler içinden yerleştirilerek bu tedavi yapılabilir. Laparoskopi ve histeroskopi ile artık karın açılarak yapılan ameliyatların çoğu açılmadan, kapalı olarak yapılabilmektedir. İçeride yapılan operasyonun boyutu açık cerrahi ile aynıdır. Hatta bazı operasyonlarda açık cerrahi ile ulaşılamayan alanlarda kolaylıkla işlem yapmak laparoskopi ile mümkündür. Kullanılan kameranın 1 santimlik alanı 10 ile 20 santim büyüterek çalışabilmesi en önemli avantajlarındandır. Daha az hasar ve kanama mümkün olmaktadır. Bu nedenle hasta daha az ağrı hisseder, hastanede daha kısa süre kalır ve işine daha erken döner” diye konuştu.