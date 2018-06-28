Tunceli’de kadın voleybol takımı destek bekliyor

Tunceli merkezde yaklaşık iki ay önce Munzur Kadın Spor Kulübü bünyesinde kurulan kadın voleybol takımı, bölgesel amatör ligde mücadele etmek için Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda sıkı bir çalışma yürütüyor. Farklı yaş gruplarından 13 kadının yer aldığı takım, malzeme eksiklerinin giderilmesi konusunda destek bekliyor.

İl merkezinde daha önce kadın voleybol takımının olmadığını belirten Antrenör Erhan Sezer, “Biz de bu eksikliği gidermek için kadın voleybol takımını kurduk. Sıkı bir çalışmayla başladık. Ekim gibi Bölgesel Lig için başvurumuzu yapacağız. Amacımız önce Bölgesel Lig ardından üçüncü ve ikinci Lige yükselmek” dedi.

Takımın malzeme konusunda eksiklikleri bulunduğunu aktaran Sezer, “Bu konuda kulüp başkanımız destek vermeye çalışıyor. Ancak bütçemiz olmadığı için malzeme eksiklerimizi gidermek konusunda sıkıntı yaşıyoruz. İlimizin sporda iyi bir yere gelmesi için çalışıyoruz. Yetkililerden ve duyarlı insanlardan eksiklerimizin giderilmesi için destek bekliyoruz” diye konuştu.

Spordan son derece keyif aldıklarını dile getiren voleybolcular ise, kendilerine destek olunması halinde önemli başarılara imza atacaklarını ifade etti.