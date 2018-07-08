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08 Temmuz 2018 12:11

Tunceli’de kayadan düşen şahıs ağır yaralandı

Tunceli’de çıktığı 20 metrelik kayadan düşen şahıs ağır yaralandı.

Tunceli’de kayadan düşen şahıs ağır yaralandı

08 Temmuz 2018 12:11


Olay, Tunceli-Pülümür karayolu Zağge mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20 metrelik kayaya çıkan Hasan Ali Gül (40), dengesini kaybederek aşağı düştü. Gül’ün düştüğünü gören vatandaşlar, durumu AFAD ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, Pülümür Çayı’nın karşı kıyısında bulunan Gül’ü uzun uğraşlar sonucu joker bot yardımıyla sudan geçirerek kurtarabildi. Ağır yaralanan Gül, ambulansla Medical Park Elazığ Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gül’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.




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