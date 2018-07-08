Tunceli’de kayadan düşen şahıs ağır yaralandı

Olay, Tunceli-Pülümür karayolu Zağge mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20 metrelik kayaya çıkan Hasan Ali Gül (40), dengesini kaybederek aşağı düştü. Gül’ün düştüğünü gören vatandaşlar, durumu AFAD ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, Pülümür Çayı’nın karşı kıyısında bulunan Gül’ü uzun uğraşlar sonucu joker bot yardımıyla sudan geçirerek kurtarabildi. Ağır yaralanan Gül, ambulansla Medical Park Elazığ Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gül’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.