Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 10:10

Tunceli’de köy yolları yapılıyor

Tunceli İl Özel İdaresi tarafından Pertek ilçesine bağlı köy ve mezralarda başlatılan yol bakım, onarım ve stabilize çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Tunceli’de köy yolları yapılıyor

11 Eylül 2017 10:10


Tunceli İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, Yamaçoba, Bakırlı, Ardıç köyleri ile Ulupınar köyüne bağlı Kesmetaş ve Hüseyinbaba mezralarında başlatılan stabilize çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi.


2017 yılı çalışma programına alınan tüm köy ve mezralardaki çalışmaların sezon bitmeden tamamlanması hedeflendiği ifade edilen açıklamada, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırımı’ın da çalışmaları yerinde inceleyerek tespit edilen diğer eksikliklerin de giderilmesi konusunda talimat verdiği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç