Tunceli’de köy yolları yapılıyor

Tunceli İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, Yamaçoba, Bakırlı, Ardıç köyleri ile Ulupınar köyüne bağlı Kesmetaş ve Hüseyinbaba mezralarında başlatılan stabilize çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi.

2017 yılı çalışma programına alınan tüm köy ve mezralardaki çalışmaların sezon bitmeden tamamlanması hedeflendiği ifade edilen açıklamada, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırımı’ın da çalışmaları yerinde inceleyerek tespit edilen diğer eksikliklerin de giderilmesi konusunda talimat verdiği belirtildi.