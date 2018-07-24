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24 Temmuz 2018 08:14

Tunceli’de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı:21 yaralı

Tunceli’de düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4’ü çocuk 21 kişi yaralandı.

Tunceli’de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı:21 yaralı

24 Temmuz 2018 08:14


Kaza, Pertek ilçesi Beydamı köyü yakınlarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, düğünden dönenleri taşıyan Caner Yer yönetimindeki 62 AL 598 plakalı minibüs ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.


Kazada, 4’ü çocuk 21 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan ve minibüste sıkışan sürücü Yer ise, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. İlk müdahalesi Tunceli Devlet Hastanesi’nde yapılan Yer, daha sonra askeri helikopterle Elazığ’a Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.


Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.




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