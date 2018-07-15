Tunceli’de şehit aileleri ve gazilere özel program

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ve Eşi Handan Sonel tarafından şehit aileleri ve gazilerin onuruna programı düzenlendi. Valilik Konutunda düzenlenen programa,Vali Sonel’in yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Özgür Demir,İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Milletçe birlik ve beraberliğin korunduğu müddetçe karşılarında hiçbir gücün duramayacağını belirten Vali Tuncay Sonel “Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bizi hiçbir kuvvetin yıkamayacağını 15 Temmuz’da tüm dünyaya gösterdik. Türk tarihi, şan ve eşrefle dolu, tarihe destanlarla yazılmıştır. Bu kıymetli toprakları vatan yapan ecdadımızı, tüm şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı’ndaki şehitlerimizi, terör şehitlerimizi ve kahramanlıklar gösteren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum"dedi.

Program daha sonra dua edilmesiyle sona erdi.