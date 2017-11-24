Tunceli’de şehit öğretmenler anıldı

Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın Tunceli’de ismi verilen son geçtiği bulvara karanfil bırakıldı.

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı öncülüğünde il merkezi Mameki Köprüsü girişinde bulunan Şehit Necmettin Yılmaz Bulvarı’nda bir araya gelen grup, basın açıklaması yaptı.

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Urfa’nı Siverek ilçesinde görev yaparken Gümüşhane’deki ailesini ziyarete gitmek üzere yola çıktığı esnada Tunceli-Erzincan karayolunda PKK’lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ı saygıyla andıklarını söyledi.

Tek konuşmasında;“Ülkemizin dört bir yanında fedakarca görevlerini sürdüren tüm öğretmenlerimizi, Necmettin öğretmenin diyarından selamlıyor ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, şehit öğretmenimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Yiğit öğretmenlerimiz, sabır ve azimle bizlere kalem tutmayı öğretti. Lakin kalem tutmayı öğreten eller, kalleşçe silah tutan eller tarafından katledildi. Barışı, kardeşliği, birliği ve beraberliği yazan kalemler kırılmak istendi. Bizler her şeye rağmen direnen ülkemizin dört bir yanında fedakarca kutsal görevi gerçekleştirmeye çalışan öğretmenlerimizin yolunda olacağız. Öğretmenlerimizi şehit edenler bir kez daha farkına varmıştır ki bu kutsal meslek bitmeyecek ve kararlılıkla devam edecektir” diye ifade etti.

1994 yılında Mazgirt ilçesine bağlı Darıkent beldesinde 6 öğretmenin aynı gün şehit edildiğini de hatırlatan Tek, “11.09.1994 günü ders yılının ilk gününde Mazgirt ilçesi Darıkent beldesinde 6 koca yürekli öğretmenimiz şehit edilmiştir. Terör örgütleri o gün halkın korkup çocuklarını okula göndermeyeceğini sanmıştır. Tam tersi o gün, halk terör örgütlerini cevap vermek için adım atmış, en büyük cevabı okula gitmeye devam eden öğrenci kardeşlerimiz ve meslek edinen kardeşlerimiz olmuştur. Yıllar sonra Necmettin öğretmeni şehit eden örgüt, birkez daha hain ve kirli yüzünü ortaya koymuştur. Yine öğrenci ve bilim düşmanı olduğunu göstermiştir. Bugün de TEOG sınavındaki başarı, terör örgütlerine en büyük cevaptır. Öğretmenleri katlederek bu ilde silah ile korku salan örgütün karşısına Necmettin öğretmenlerin öğrencileri, yani bizler kalem ile çıkacağız"diyerek sözlerini tamamladı.

Açılamanın ardından, Şehit Necmettin Yılmaz Bulvarı’na karanfil bırakıldı.