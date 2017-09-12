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12 Eylül 2017 17:10

Tunceli’de toplum yararına çalışan işçilere müjdeli haber

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 600 kişinin çalışma süresinin 3 ay uzatıldığını, 131 kişinin daha istihdam edileceği bildirdi.

Tunceli’de toplum yararına çalışan işçilere müjdeli haber

12 Eylül 2017 17:10


Tunceli’de İş-Kur tarafından yürütülen TYÇP kapsamında geçici süreyle çalıştırılan 600 kişinin çalışma süreleri sona ermeden müjdeli haber geldi. 600 işçinin çalışma süresi 3 ay uzatılırken, 131 kişinin daha istihdam edileceği açıklandı.


Vali Tuncay Sonel açıklamasında “TYÇP kapsamında geçici süre ile çalıştırılan ve sözleşmeleri 17 Ekim tarihinde sona erecek olan 600 kişinin çalışma süreleri 3 ay daha uzatılmış ve program kapsamında okullarda 9 ay süre ile çalıştırılmak üzere 131 kişi daha istihdam edilecektir"dedi.


Toplum yararına proje kapsamında istihdam edilecek kişilerin hem kentin ekonomisine hem de aile ekonomisine katkı sağlayacağını aktaran Vali Sonel," İlimizin ve ilçelerimizin gelişmesi ve kalkınması için önemli bir kaynak. Bu kaynaktan hem çalışanlarımız hem esnafımız faydalanacak. Okullar açılmadan okul kıyafetlerinin, kırtasiye gereklerinin alınması ve hazır olması, çocuklarımızın okula kendini hazır hissetmesine katkıda bulunacaktır. Güzel imkanlardan daha çok faydalanan bir şehir olmak amacındayız. Tunceli ailesi olarak hep birlikte daha güzel ve kalkınmış bir il olarak çalışmalıyız ve el ele vermeliyiz" dedi.


Vali Sonel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bakan Yardımcısı Orhan Yegin ve İş-Kur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.




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