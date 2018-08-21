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21 Ağustos 2018 13:52

Tunceli’de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Tunceli’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Tunceli’de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

21 Ağustos 2018 13:52


Kaza, Tunceli Ovacık karayolunun 10.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ovacık istikametinden Tunceli’ye gelen Mehmet Demir yönetimindeki 34 HC 9329 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Ali Güçlü yönetimindeki 34 GY 1878 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.


Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazada ölenin 61 yaşındaki Lütfiye Demir olduğu öğrenildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.


Kaza nedeniyle Tunceli-Ovacık karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.




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