Tunceli’de trafolara estetik dokunuş

Tunceli Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından, gönüllülerin katılımı ile trafoların estetik bir görüntüye kavuşması için çalışma yapıldı. Belediye personelinin yanı sıra çoğunluğu kadınlardan oluşan gönüllülerin katılımı ile örnek olarak ilk önce Atatürk mahallesindeki bir trafo boyanarak estetik bir görüntüye kavuşturuldu.

İlk çalışmanın başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, kentteki diğer trafoların da estetik bir görüntüye kavuşması için boyama çalışmalarının önümüzdeki süreçte yapılacağı bildirildi.