Tunceli’de yaralı köpeği AFAD ekibi kurtardı

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Sütlüce köyü yolu üzerinde bir menfezde mahsur kalan yaralı köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu Tunceli Belediyesi’ne haber verdi. Belediye çalışanlarının durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler kısa sürede köpeğin bulunduğu yere giderek, kurtarma çalışması yaptı. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan köpeğin bir aracın çarpması sonucu ayağından yaralandığı, canı yandığı için menfeze sığındığı öğrenildi.

AFAD ekiplerinin vatandaşların yardımıyla kurtardığı köpek, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.