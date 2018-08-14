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14 Ağustos 2018 11:47

Tunceli’de yaşlı ve bakıma muhtaçlara örnek hizmet

Tunceli’de Kayyum Başkan Vali Tuncay Sonel’in talimatıyla, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaçlar için hazırlanan proje ile evde bakım ve temizlik hizmeti veriliyor.

Tunceli’de yaşlı ve bakıma muhtaçlara örnek hizmet

14 Ağustos 2018 11:47


Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması talimatıyla "Evde Bakım" projesi ile ilgili çalışmalar yoğunlaştırıldı. Saha çalışması yapan ekipler ilk önce yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaçlarını gideremeyenleri tek tek tespit ederek, evlerinde ilk önce genel temizlik yaptı. Ardından ise kuaföre gidemeyen yaşlıların evlerine kadın ve erkek kuaförler götürülerek kişisel bakımları yapılarak hizmet verilmeye başlandı.


Projeyle yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlara destek olduklarını belirten Vali Tuncay Sonel," Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak için böyle bir proje hayata geçirdik. Ekiplerimiz, gittikleri evin eşyalarından bulaşığına kadar, her şeyin temizliğini yapıyor. İsteyen vatandaşlarımızın bir de kişisel bakımlarını yaptırıyoruz. Yaşlılarımızın, mutlu olduğunu görmek, ihtiyaçlarını gidermek bizleri mutlu ediyor” dedi.


Evleri temizlenip kişisel bakımları yapılan vatandaşlar ise, verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.




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