Tunceli’deki orman yangını söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Pertek ilçesine bağlı Çataksu ve Yakabaşı köyleri arasında perşembe günü akşam saatlerinde otluk alanda henüz tespit edilemeyen sebeple yangın çıktı. Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine iş makineleriyle olay yerine giden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalıştı. İki gün süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınamayınca yangın söndürme uçağı da devreye girdi. Uçak, Keban Baraj Gölü’nden aldığı suyla havadan, ekipler ise karadan müdahale etti. Ekiplerin hem havadan hem da karadan 4 gün süren mücadelesi sonrası yangın bugün sabah kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından iş makineleri ve ekiplerin herhangi bir olumsuzluğun önüne geçmek için bir süre daha bölgede bekletileceği bildirildi.