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05 Temmuz 2018 11:50

Tuncelili anne ve çocukları Kapadokya’yı gezdi

TUNCELİ (İHA) – Tuncelili anneler ve çocuklar Masal Dünyası projesi kapsamında Kapodokya’yı gezdi.

Tuncelili anne ve çocukları Kapadokya’yı gezdi

05 Temmuz 2018 11:50



Tunceli Belediyesi, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında anneler ve çocukları için Kapadokya Gezisi düzenledi. Masal Dünyası isimli proje kapsamında düzenlenen geziye, 40 anne ile çocukları katıldı. Katılımcılar, 2 gün süren gezide Ürgüp, Göreme ve Avanos’taki tarihi ve turistik yerleri gezip görmenin yanı sıra farklı kültürleri öğrenmenin de mutluluğunu yaşadı.


Gezi boyunca hem eğlendiğini hem de öğrendiğini belirten 9 yaşındaki Eylül Sezgin, “Bizim için çok faydalı bir gezi oldu. Hem gezdik hem de farklı yerleri tanıdık. Ayrıca yeni arkadaşlar edindim. Bize bu gezi imkanını sağlayan vali amca’ya çok teşekkür ederim” dedi.


Ayten Konak ise, “Çocuğumla böyle bir geziye katılmak benim için unutulmaz bir anı oldu. Gezdik, gördük ve eğlendik” diye konuştu.




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