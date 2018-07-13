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13 Temmuz 2018 17:53

Tuncelili raftingciler İtalya’da Türkiye’yi temsil edecek

Tuncelili 4 genç, İtalya’daki Dünya Rafting Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Tuncelili raftingciler İtalya’da Türkiye’yi temsil edecek

13 Temmuz 2018 17:53


İtalya’da 20-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Rafting Şampiyonası’na katılacak Tuncelili 4 genç, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’i makamında ziyaret etti.


Antrenör Gülseren Toka ve sporcuları makamında kabul eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel: “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle mayıs ayında Tunceli’de ilk defa Türkiye Rafting Şampiyonası yapılmıştı. Rafting As Başkanımız Fikret Yardımcı’yı misafir etmiştik. Gülseren Toka hocamız ve takımı başarılar elde etmişti. Bunun devamında bu gün güzel bir haber aldık. Tuncelili 4 tane gencimiz Deniz Dinler, Gözde Aksoy, Tijda Yeşil ve Şara Akbayın milli takıma seçildiler. 25 Temmuz’da İtalya’da Dünya Rafting Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecekler"dedi.


Gençleri ve onları yetiştirenleri tebrikte eden Vali Sonel," Ayrıca bize büyük destek veren Rafting Federasyonu As Başkanımıza ve Bakanlığımıza da şükranlarımı sunuyorum. Artık Tunceli Doğa Sporlarıyla, Munzur Nehrinin güzellikleriyle ön plana çıksın diyoruz. Sizleri tebrik ediyorum ve İtalya’da yapılacak olan şampiyonada başarılar diliyorum. İnşallah şampiyonluklarla dönersiniz” dedi.




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