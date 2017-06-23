Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 13:36

Vali Kaymak, veda ziyaretlerine başladı

Son kararname ile Samsun’a atanan Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Kaymak veda ziyaretlerine başladı.

Vali Kaymak, veda ziyaretlerine başladı

23 Haziran 2017 13:36


Resmi Gazete’de yayımlanan son kararname ile Samsun’a atanan Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Kaymak, 3 yıla yakındır görev yaptığı şehre veda ediyor. Vali Kaymak, veda ziyaretlerine Jandarma Bölge, 4. Komando Tugay ve İl jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veda ziyaretleri gerçekleştirdi.


Gittiği yerlerde kurum amirleri ve personeli ile tek tek vedalaşan Vali Kaymak’ın bayramdan sonra Tunceli’den ayrılması bekleniyor.


Öteyandan Kadıköy Kaymakamlığından Tunceli Valiliğine atanan ve yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Vali Tuncay Sonel’in ise, bayramdan sonra göreve başlayacağı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    36°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    37°C
TUNCELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:37
  • Güneş :04:50
  • Öğle :12:35
  • İkindi :16:32
  • Akşam :19:59
  • Yatsı :21:54
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!