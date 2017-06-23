Vali Kaymak, veda ziyaretlerine başladı

Resmi Gazete’de yayımlanan son kararname ile Samsun’a atanan Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Kaymak, 3 yıla yakındır görev yaptığı şehre veda ediyor. Vali Kaymak, veda ziyaretlerine Jandarma Bölge, 4. Komando Tugay ve İl jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

Gittiği yerlerde kurum amirleri ve personeli ile tek tek vedalaşan Vali Kaymak’ın bayramdan sonra Tunceli’den ayrılması bekleniyor.

Öteyandan Kadıköy Kaymakamlığından Tunceli Valiliğine atanan ve yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Vali Tuncay Sonel’in ise, bayramdan sonra göreve başlayacağı öğrenildi.