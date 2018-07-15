Milli iradeye nasıl sahip çıkılacağını gösterdi ve bütün dünyaya bu şekilde bir ders vermiş oldu"dedi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Özgür Demir, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, kurum müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar şehitlikleri ziyaret etti.Kur’an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.Daha sonra Merkez Paşalar Camiinde 15 Temmuz Şehitlerimiz için Mevlit okutulup, Niyaz dağıtıldı.

O hain darbe girişiminin yaşandığı gecenin sabahında aydınlık bir gündüz olduğunu hatırlatan Vali Sonel,"Milletimiz bir demokrasi destanı yazdı. Milli iradeye nasıl sahip çıkılacağını gösterdi ve bütün dünyaya bu şekilde bir ders vermiş oldu. Vatanı, milleti, devleti ve bayrağı uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Rabbim o acı günleri bizlere bir daha yaşatmasın. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun”ifadelerini kullandı.