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28 Temmuz 2018 14:07

Vali Sonel, PÖH’lere mangal yaptı

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Polis Özel Harekat Timlerine mangal partisi verdi.

Vali Sonel, PÖH’lere mangal yaptı

28 Temmuz 2018 14:07


Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, terörle mücadele etkin rol oynayan İl Emniyet Müdürlüğü Personeli ve Özel Harekat Timleri ile bir araya geldi.Vali Sonel etkinlikte özel olarak getirilen et ve köfteleri mangal başına geçerek pişirdikten sonra Özel Harekat polislerine ikram etti.


Kentin huzur şehri olması için kahraman güvenlik güçlerinin fedakarca görev yapığına değinen Vali Sonel," Her türlü doğa şartında karda, kışta zorlu coğrafyada teröristlere karşı büyük başarılar kazanan kahraman Özel Harekat Polislerimizle öğle yemeğinde beraber olalım istedik.Üç gün önce de kahraman JÖH’lerimiz ile beraber aynı programı yaptık. Onlar için ne yapsak azdır. Allah kahramanlarımızın yar ve yardımcısı olsun, ayaklarına taş değdirmesin" dedi.


Etkinliğe Vali Sonel’in yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Özgür Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ubeyde İpek, Vali Yardımcısı Akın Zor, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur’da katıldı.




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