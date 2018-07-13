Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri ile kurum müdürleri katıldı.

Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması maksadıyla toplantının düzenlendiğini belirten Vali Sonel,"2018 yılı içerisinde 275 adet toplam proje çalışması yapılmış olup bu projelerden 102’si bitti. 95 proje devam ediyor. 2018 yılı içerisinde toplam proje tutarımız 2. 709.766.009,74 TL’dir. Önceki yılların harcaması 299.525.379,68 TL, 2018 yılı ödeneği 257.135.740,41 TL, dönem sonu harcama 140.018.496,13 TL’dir. Nakdi gerçekleşme yüzde 24, fiziki gerçekleşme ise yüzde 30 oranındadır"dedi.

Şevkle, heyecanla ve azimle hep beraber çalışmayla devam edeceklerini ifade eden Vali Sonel, işleri en kaliteli, en güzel şekilde yapacaklarını kaydetti.

Daha sonra toplantıda yatırımcı kurum temsilcileri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.