Vali Sonel, vatandaşlarla bayramlaştı

Vali Tuncay Sonel, ilk olarak çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı. Ardından TOKİ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon merkezi, Devlet Hastanesi, Yaşlı Yaşam Evini sakinleriyle, İl Jandarma Komutanlığı ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne giderek güvenlik güçleri ile bayramlaştı.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneği olduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, “Tüm güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Vatanı için kendini feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Allah’tan aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize şifalar diliyorum” dedi.

Vali Sonel’e bayramlaşma programlarında Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ümmü Gülsüm Arat, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, kurum amirleri, STK temsilcileri eşlik etti.