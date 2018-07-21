Yağmur sularının kirlettiği Munzur ve Pülümür Çayı temizlendi

Tunceli’de yağmur suları nedeniyle vadilerden gelerek Munzur ve Pülümür Çayının yüzeyini kaplayan çöplerin temizlenmesi için Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, belediye ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi. Harekete geçen ekipler, iki botla Munzur ve Pülümür Çayı’nın birleştiği noktada biriken çöpleri ağlarla kıyıya çekti. Çöpler, iş makinelerine bağlanan eleklerle alınarak kamyonlara yüklenip bölgeden uzaklaştırıldı.

Çalışmanın tamamlanmasıyla Munzur ve Pülümür Çayı’nın birleştiği nokta tekrar eski haline görüntüsüne kavuştu.