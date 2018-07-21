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21 Temmuz 2018 12:09

Yağmur sularının kirlettiği Munzur ve Pülümür Çayı temizlendi

Tunceli’de yağmur sularının Munzur ve Pülümür Çayının birleştiği noktaya getirdiği çöpler, Vali Sonel’in talimatıyla temizlendi.

Yağmur sularının kirlettiği Munzur ve Pülümür Çayı temizlendi

21 Temmuz 2018 12:09


Tunceli’de yağmur suları nedeniyle vadilerden gelerek Munzur ve Pülümür Çayının yüzeyini kaplayan çöplerin temizlenmesi için Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, belediye ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi. Harekete geçen ekipler, iki botla Munzur ve Pülümür Çayı’nın birleştiği noktada biriken çöpleri ağlarla kıyıya çekti. Çöpler, iş makinelerine bağlanan eleklerle alınarak kamyonlara yüklenip bölgeden uzaklaştırıldı.


Çalışmanın tamamlanmasıyla Munzur ve Pülümür Çayı’nın birleştiği nokta tekrar eski haline görüntüsüne kavuştu.




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