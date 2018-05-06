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06 Mayıs 2018 20:00

5. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin başvuru süreci rekorlarla başladı

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından düzenlenen 5.

5. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin başvuru süreci rekorlarla başladı

06 Mayıs 2018 20:00

Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin başvuru düreci tekorlarla başladı.


Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından bu yıl 10-14 Aralık tarihlerinde beşinci kez düzenlenecek olup ilk kez uluslararası ölçeğe taşınan Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’ne, başvuru sürecinin ilk dört gününde 70’den fazla ülkeden 600’den fazla film başvuru yaptı.


Şimdiden önceki yılın rakamlarını ikiye katlayan ve başvuru sürecinin 5 ay daha süreceği düşünüldüğünde bir rekora imza atması beklenen festivale altı kıtadan yapıt gönderilirken katılımın en yüksek olduğu ülke 66 filmle Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD’yi sırasıyla Hindistan, Brezilya, İran ve Rusya izlerken Suudi Arabistan’dan Kuzey Kore’ye kadar uzanan renkli bir yelpazede filmler şimdiden Uşak’ta gösterime kalmak ve ödül için yarışmak adına başvuruda bulundu.


Ön ve ana seçici kurul üyelerinin önümüzdeki haftalarda açıklanacağı, bu yıl yarışma sayısı 3’e, ödül sayısı 20’ye, etkinlik süresi ise 5 güne çıkartılan 5. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin son başvuru tarihi 18 Ekim 2018 olarak belirlendi.


Uşak Üniversitesi’nin, Uşak kentinin, Ege Bölgesinin ve ülkemizin tanıtımı açısından da önem arz eden festivale başvurular https://filmfreeway.com/UsakWingedSeahorse adresinden gerçekleştirilebiliyor.




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