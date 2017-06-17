Ak Parti Uşak teşkilatı, iftarda buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Başkanı Hamza Dağ’ın konuk olduğu iftara, AK Parti İl Başkanı Servet Kuş, Milletvekilleri Mehmet Altay ve Alim Tunç, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, diğer ilçe teşkilatı üyeleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Servet Kuş, partisinin birlik ve beraberlik içinde oluğunu ifade etti.

İftarda bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ankara’dan İstabul’a adalet yürüyüşü yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz gecesinde Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun evine sığındığını ifade ederek, “Dokunulmazlığın kaldırılmasında CHP’nin verdiği destek ortadadır. Şunu sormak istiyorum, bugün Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş yapan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi neredeydi? Bunu sormak en doğal hakkımızdır. Kendisinin bizzat bize söylediği sözden dolayı söylüyorum. O gün tankın üstüne çıksaydı, işte bugün yürüyüşün bir anlamı olurdu” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun halkı sokağa davet ettiğini belirten Hamza Dağ, “Böyle bir darbe gecesinde, silahların ve bıçakların havada uçuştuğu bir ortamda, o tankı getiren kişiyle anlaşıp belediye başkanının evine sığınacaksın. Şimdi mahkeme kararından dolayı açıkçası milleti sokağa davet edeceksin. En son bir genel başkan milleti 6-7 Ekim’de sokağa davet ettiğinde çok sayıda insanımız hayatını kaybetti. Birileri rahat durmuyor ve FETÖ’nün aldığı talimatlarla hareket ediyor. Biz uyanık olacağız ve bu ülke üzerinde oynanmaya çalışılan oyunları, nasıl 17-25 Aralık ve 15 Temmuz’da bozduysak, yine bozacağız” diye konuştu.

Hamza Dağ’ın konuşmasının ardından, 16 Nisan’da yapılan Anayasa değişikliği referandumu için oluşturulan AK Parti Uşak Seçim Koordinasyon Merkezi’nde görev alan, il, ilçe, gençlik, kadın ve üniversite teşkilatı mensuplarına plaket takdim edildi. AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş, seçim döneminde tüm üyelerin emek verdiğini belirterek, “Cenabı Allah hepsinden razı olsun” dedi.