Banaz doğalgaza kavuştu

Törene Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Belediye Meclis Üyeleri ve Banaz halkı katıldı.

Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı törende yaptığı konuşmada ilçenin doğalgaza ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "En temiz enerji kaynaklarından biri olan doğalgaz ile evlerimizde kesintisiz enerjiye sahip olacağız. Bizler doğalgaz projesine başlarken, geleceğimiz olan çocuklarımıza temiz bir Banaz bırakmayı, kadınlarımızı soba kovası değiştirmekten kurtarmayı hedefledik. Allah’a çok şükür şuan bulunduğumuz sokak dahil birçok insanımız artık doğalgazı kullanmaya başlamıştır. Doğalgaz projemizin fiziki yapımına Nisan 2017 yılında başlanmıştır. Bugüne kadar toplam 28 km doğalgaz hattı yapılmıştır. Dilek mahallesi tamamlanmış ve tüm evlere doğalgaz verilmeye başlanmıştır. 31 Ağustos mahallesinin büyük bir bölümü tamamlandı ve 15-20 güne kadar gaz vermeye hazır hale gelecektir. İlçemizde 1750 konutun kapısına kadar doğalgaz hattı çekilmiş ve abonelik işlemlerini tamamlayan 250 konutumuz doğalgaz kullanmaya başlamıştır. Bugün itibariyle ilçenin yüzde 25’lik kısmı doğalgaza hazır hale gelmiştir. 2018 yılı hedefi olarak Asfaltın üzerindeki tüm konutlara doğalgaz ulaştırılacaktır. Banaz’ın tamamına ise 2021 yılında doğalgaz verilmiş olacaktır.” dedi.

Ardından temsili doğalgaz yakma gerçekleştirildi ve Banaz Halkından İsmail Demir’in evinde sembolik ocak yakma yapıldı.