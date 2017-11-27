Burada yaptığı konuşmada belediyenin yaptıkları ve yapacakları hakkında bilgiler veren Cahan Murat dağında altın aranması ve Uşak’taki hava kirliliği hakkına önemli açıklamalarda bulundu.

Murat dağında siyanürle altın çıkarılması sonucu oradaki doğal dengenin bozulmasının, sadece Uşak’ın değil Gediz ve Menderes nehri dolayısıyla tüm Ege’yi ilgilendiren bir konu olduğunu belirte Cahan Uşak’ta Murat dağıyla ilgili bir platform oluşturulduğunu hatırlattı. Cahan konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Biz zaten oradaki ÇED raporuyla ilgili bunu bilhassa kamuoyuyla paylaşmak isterim. Belediyemize başvuru geldiğinde biz buna itiraz ettik. Bu Uşak’ımızın ve bölgemizin su kaynaklarına zarar verir bir mahiyette diye resim müracaatımızı yaptık. Oradaki özellikle su kaynaklarımızın korunması anlamında hukuki mücadeleyi de şu anda başlatıyoruz. Yani orada belediye olarak üzerimize düşen vazifeyi yaptık. Ben platformu da açıkça ifade ediyorum doğanın korunması, su kaynaklarımızın korunması anlamında yaptıkları çalışmalardan dolayı destekliyorum, o konuda platformun yanındayız, bunu daha öncede ifade etmiştim şimdi de ifade ediyorum."

Türk Toraks Derneği’nin açıklamasına göre Uşak bir metre küp havada 72 miligram partikül ile öngörülen sınırı 3 kat geçmiş durumda ve bu durumun bazı hastalıkları tetiklediği düşünülüyor. Toplantıda Başkan Cahan’a bu konu soruldu. Cahan Uşak’ın coğrafi konumunun hava sirkülasyonuna müsait olmadığını belirtti. Şehirdeki kömür tüketimine de dikkate çeken Cahan;"Şehrimizin yapısında şöyle bir şey var, bir boğaz gibiyiz biz, kuzeyimiz yüksek, güneyimiz yüksek ortada bir plato, havza gibi bir yapımız var. Burada şu sıkıntımız var bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Sitelerimiz doğal gaz kullanımında maalesef çok zayıf. Buralarda mutfakta doğal gaz kullanıyorlar ama ısınmada kömür kullanıyorlar. Burada denetleme yetkisi biliyorsunuz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde. Uzun vadedeki aktif bir denetlemeyle şehrimizdeki bu hava kirliliğini belli bir seviyeye düşürebiliriz. Bu konuda da her konuda olduğu gibi halkımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.