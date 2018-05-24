Dünya şampiyonu Başkanı ziyaret etti

Cahan tam destek vurgusu yaptı.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından Fas’ta düzenlenen Liselerarası Dünya Olimpiyatlarında atletizm kategorisinde ülkemizi temsil eden milli sporcu Mehmet Çelik 800 metreyi 1 dakika 50 saniye 63 saliselik dereceyle koşarak dünya şampiyonluğunu kazandı. 17 yaşında olan milli atlet geçtiğimiz yıl Macaristan’da yapılan 2017 Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivalinde 1500 metrede altın madalya kazanmıştı. Başarıya doymayan genç sporcu bugün Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’a misafir oldu. Ziyaretten nedeniyle memnuniyet duyduğunu ifade eden Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Antrenör Ali Yılmaz ile şampiyon Mehmet Çelik’e ülkemizi ve şehrimize kazandırdığı başarı nedeniyle hediye takdimi gerçekleştirdi.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Mehmet’ten gelen şampiyonluk haberi bizim göğsümüzü kabarttı. Uşak halkı gerçekten imkân verildiğinde yurt çapında da dünya çapında da birçok başarıya imza atabiliyor. Bugün bize düşen Mehmet ve nice Mehmetlerin arkasında durmak. Onların imkânlarını arttırarak daha iyi bir gelecek sunmak. Mehmet kardeşimizi ve antrenörümüzü kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Uşak Atatürk Lisesi öğrencilerinden Mehmet Çelik’in antrenörü Ali Yılmaz ise, “Oyuncumuz Mehmet Çelik dünya şampiyonu oldu. Kendi kategorisinde Cumhuriyet tarihinin en büyük başarısıdır. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadı, bundan sonraki bütün maçlarımızda yanımızda olacak. Her sporcunun yanında olduğu gibi bizim de yanımızda olacak. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonu Mehmet Çelik de, destek sözünü aldıklarını belirterek yanlarında olan Başkan Nurullah Cahan’a teşekkürlerini iletti.