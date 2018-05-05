Erzak kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Öğrencilerin düzenlemiş olduğu “Sağlığımı ve Geleceğimi Düşünüyorum, Bez Torba Kullanıyorum” projesinin son etkinliği olan erzak kolisi dağıtımı gerçekleşti.

Üniversiteli gençler Proje sürecinde destekleyici(sponsor) bulup, temin ettikleri kumaşlar ise Uşak Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde dikildi.

Daha sonra Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine boyatılarak, buradaki öğrencilere bez torbanın çevreye yararı aşılanmak istendi. Boyatılan bez torbaların satışı ise destekleyici olan alışveriş merkezinde yapıldı.

Satılan bez torbaların elde edilen geliri ile hazırlanan erzak kolileri Uşak’ta ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.