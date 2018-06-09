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09 Haziran 2018 11:50

Eşmeli öğrencilerden gururlandıran proje atağı

Uşak’ta ’’Eşme Kodluyor’’ projesi kapsamında, yazılım ve robotik uygulamaların sergilendiği; ’’Robotik ve Kodlama Şenliği’’nin açılışı yapıldı.

Eşmeli öğrencilerden gururlandıran proje atağı

09 Haziran 2018 11:50


Eşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü projenin açılışa, Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin, Eşme İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ersoy, Eşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Killi, daire amirleri, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı.


Projeye, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinden toplam 50 öğrenci katılırken, öğrencilerin hazırladıkları "Yazılım, Kodlama, Robotik, 3D Tasarım" projeleri büyük ilgiyle ve dikkatle izlendi. Açılışta proje konusunda açıklamada bulunan Eşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Killi; " Tüm İlçe Öğrencilerimizin ziyaret ettiği sergiye ilgi yoğun oldu. "Geleceğin bilim adamlarını yetiştirme" Hedefimizde görev alan öğretmenlerimize, Öğrencilerini cesaretlendirip destekleyen velilerimize, Bıkmadan çalışan ve kurslarımıza devamını aksatmayan öğrencilerimize, Uzaktan yakından gelip bizi yalnız bırakmayan ziyaretçilerimize teşekkür ederim. Organizasyonun yükünü çeken gizli kahramanlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personellerine ayrıca teşekkür ederim" dedi.


Sergiyi inceledikten sonra açıklamada bulunan Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin; "Öğrencilerimizin teknolojiye yakınlıklarını, çalışmalarını ilgiyle ve hayranlıkla izledim. Bir Eşmeli olarak; geleceğin mucitlerini, mühendislerini, bilim adamlarını yetiştiriyor olmaktan onur duydum. Projeye emek veren öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Ramazan Killi’yi tebrik ediyorum. En önemli yatırımın gençliğimize ve geleceğimize olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Gençlerimize sahip çıkalım. Bilimle, sanatla, sporla uğraşsınlar, zaten o vakit geleceğimizden endişemiz olmayacaktır" dedi.




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