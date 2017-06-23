İHA yönetiminden Uşak’a düzey düzey ziyaret

İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, Haber Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Finans ve İdari İşler Müdürü Bilal Koç ve Aydın Bölge Müdürü İbrahim Kılınç Uşak ilinde bir takım ziyaretlerde bulunarak Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile bir araya geldiler.

Uşak Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen buluşmada Nurullah Cahan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uşak Belediyesi ve çalışmaları hakkında paylaşımlarda bulundu. Cahan; “Türkiye ve dünya gündemine yön veren, ülkemizin başarılı haber ajansı markası olan İHA’nın yakın takipçisiyiz. Aynı zamanda şehrimizin her alanda ismini ve olumlu gelişmelerini ulusal gündeme taşıdıklarından dolayı İHA ailesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ise misafirperverliğinden dolayı Başkan Cahan’a teşekkürlerini sunarken, belediye projelerinden gerçekten etkilendiğini söyledi. Büyükşehir olmamasına rağmen metropol şehirlere dahi örnek olacak projelerinden dolayı belediye yönetimini tebrik etti. Arvas; “5 kıtada 35 ülkede 950 çalışanımızla, doğru, tarafsız ve hızlı haberciliğimizle 2 bin 100 aboneye hizmet veriyoruz. Farklı dillerde yayın imkanı ve pek çok ülkeye kurulan tam teşekküllü stüdyolarımızla haber konusundaki iddiamızı sınır dışına da taşıdık. Aynı zamanda İhlas Haber Ajansı, Türkiye’nin en donanımlı haber ajansı ünvanını da elinde bulundurmaktadır. Teknolojiyi yakından takip eden İHA dünyada 145 farklı noktada bugüne kadar 850 binden fazla görüntü 15 milyondan fazla fotoğraf karesini arşivlerine taşımıştır. Uşak’ın da bu anlamlı gelişimini yakından takip ederek, marka şehir olma yönündeki yolculuğunda İHA olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Cahan, İHA üst düzey yöneticilerine dünyaca ünlü Uşak halısı hediye ederek hatıra fotoğrafı çekildi.