İl Müdürü Burcu, Uşak Basınını ziyaret etti

Basın’ın sorunlarını yerinde tespit etmek ve dile getirilen sorunların çözümü için çalıştıklarını belirten Burcu, Uşak ile ilgili çeşitli projelerinin olduğunu söyledi.

Uşak Öğretmenevi’nde gerçekleştirdiği toplantıda gazete ve televizyonların toplum yararına gerektiği zamanda ortak hareket etmesinin önemine değinen Basın Yayın Enformasyon Afyonkarahisar İl Müdürü Münire Burcu "Yerel içerikli yayın yapan gazetelerimizi ele alacak olursak günlük ve haftalık yayın yapan gazetelerimizde okunacak haber bulabiliyoruz. Hayatımızda gelişen olaylı veya olaysız haberleri onlardan takip ediyoruz. Yerel basınımızın başarılarına sahip çıkmak adına bizler üzerimize düşen görevi layıkı ile yapmak için çabalıyoruz. Elbette yerel basınımızın bir takım sorunları var. Bu sorunları doğru yönde çözebilmek amacıyla üst mercilerimize iletiyoruz. Genel müdürlüğümüz yerel basına çok önem veriyor. El ele verip hedeflerimize doğru bir şekilde ulaşmalıyız. İlerleyen dönemlerde Uşak Üniversitemiz ile birlikte radyo televizyon ve iletişim bölümü öğrencilerimizi de içine katarak ortak çalışma başlatacağız. Yerel basını güçlendirecek tüm kurumlarla irtibata geçerek ortak hareket etmek istiyoruz" dedi.