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02 Temmuz 2018 20:20

Kazada ölen Uşaklı gurbetçilerin kimlikleri belli oldu

Almanya’dan Türkiye gelirken Bulgaristan’da yaşanan kazada hayatını kaybeden Uşaklı gurbetçilerin kimlikleri belli oldu.

Kazada ölen Uşaklı gurbetçilerin kimlikleri belli oldu

02 Temmuz 2018 20:20


Almanya’nın Osnabrück kentinden Türkiye’ye gelmek için yola çıkan ve Bulgaristan’ın Filibe şehri yakınlarında trafik kazası geçiren Uşaklı gurbetçi aileden hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.


Kazada hayatını kaybedenlerin Ayşe Gümüş (50), Hatice Gümüş (30), Maide Gümüş (24) ve Berat Karacan (3) olduğu öğrenildi. Cemal Karacan eşi Rukiye Karacan ve kızları Belinay ise kazadan yaralı olarak kurtuldular.


Uşak’taki aile yakınlarından edinilen bilgiye göre vefat eden gurbetçilerin cenazeleri Bulgaristan’dan teslim alındığı öğrenildi. Cenazelerin önümüzdeki günlerde Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören köyünde ebediye uğurlanacağı bildirildi.




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