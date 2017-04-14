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14 Nisan 2017 14:49

MB Uşak kader maçına çıkacak

Spor Toto Basketbol Ligi 26.

MB Uşak kader maçına çıkacak

14 Nisan 2017 14:49

Haftasında MB Uşak evinde Best Balıkesir’i konuk edecek.


Sezonun tamamlanmasına son 5 maç kala heyecanın ve rekabetin tırmandığı ligde, düşme hattından kurtulmak için MB Uşak ve Best Balıkesir yarın Uşak’ta kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu’nda yarın saat 15.00’te başlayacak. İki takım arasında ilk yarıda oynanan maçı 78-75 Muratbey Uşak kazanmıştı.


Karşılaşma öncesi açıklamada bulunan MB Uşak koçu Ozan Bulkaz; “Yarın ligde kaderimizi belirleyecek önemli bir maça çıkacağız. Rakibimizde düşmemek için elinden geleni yapacak. Haftanın belki de en önemli karşılaşması Uşak’ta oynanacak. Bu güne kadar hep yanımızda olan taraftarımızın yarın özel desteğine ihtiyacımız olacak. Ligde kalmamız için Best Balıkesir maçı hayati önem taşıyor bunun farkındayız ve yarın mutlak galibiyet için parkeye çıkacağız. Tüm Uşaklı vatandaşlarımızı yarın salona davet ediyorum" dedi.




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