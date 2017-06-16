Muratbey Uşak transferlere devam ediyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kazandıran Muratbey Uşak, Tayfun Erülkü’yü renklerine katmasının ardından iki yeni isimle kadrosunu genişletmeye devam etti.

İki ismin daha kırmızı-siyahlı renklere bağlandığı imza töreni Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın makam odasında gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ufuk Uğur ve UTAŞ Başkanı Ali Rıza Çümen de törende yer aldı. Daha önce Best Balıkesir ve Bandırma Kırmızı takımlarında forma giyen Kozan bundan sonraki mücadelesini Muratbey Uşak formasıyla sürdürecek. Fransa altyapısında yetişen 23 yaşındaki 2.07 boyundaki genç oyuncu takımda pivot olarak yer alacak.

Öte yandan Başantrenör Ozan Bulkaz’la sözleşme yenileyen Muratbey Uşak kadrosuna bir de yardımcı antrenör kattı. Daha önce Best Balıkesir’de, Trabzon’da ve TED Ankara’da yardımcı antrenör olarak görev yapan Mustafa Mavili ile sözleşme imzaladı.